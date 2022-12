Premium Het beste van De Telegraaf

Nigeria trots op ’s werelds eerste zwarte robot: ’Ze spreekt al acht talen en herkent emoties’

Ceo Chuks Ekwueme van Uniccon geeft Umeife een hand.

ABUJA - Met de presentatie van een zwarte robot is de Nigeriaanse hoofdstad Abuja een bijzondere burger rijker. Ze heet Omeife, wat leven betekent in de Igbo-taal. Omeife is bedoeld om Artificial Intelligence (AI) te ontwikkelen in Nigeria en Afrika als geheel. Volgens het West-Afrikaanse land is ze ’s werelds eerste zwarte robot.