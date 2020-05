Trein botst op tractor in Hooghalen, meerdere gewonden

Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zijn of wat de aard en ernst van de verwondingen zijn, meldt de politie. Ook is nog niet duidelijk hoeveel mensen er in de trein zaten op het moment van het ongeval.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter is bij Hooghalen geland.

Ⓒ De Vries Media

Een omstander meldt aan RTV Drenthe dat de machinist bekneld zit. Het trein- en wegverkeer tussen Beilen en Assen is gestremd.

Later meer.