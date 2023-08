Boerenactiegroep FDF bespreekt oprichten eigen politieke partij

„Er is een leegloop geweest in Den Haag en dat is een goeie zaak”, zei Van den Oever vorige week in een vlog. „Nu is het de vraag: hoe gaan we dit in klinkende munt omzetten. Er liggen mogelijkheden open nu, iedereen kan een partij beginnen. Ik kan er verder nog geen uitspraken over doen.”

FDF vindt dat het kabinet geen perspectief biedt voor boeren bij het oplossen van de stikstofcrisis. Ook heeft de actiegroep vaak aangegeven dat gedwongen uitkoop van boerenbedrijven onacceptabel is. Landbouworganisaties vinden dat de boeren in Nederland onevenredig moeten bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. FDF kwam eerder al met een eigen plan over hoe de stikstofuitstoot volgens de boeren het beste verminderd kan worden.

Boeren gingen de afgelopen jaren meerdere keren de straat op om te protesteren tegen het beleid van het kabinet.