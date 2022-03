Kabinet wil 50.000 plekken voor vluchtelingen Oekraïne: ook in leegstaande panden met noodbedden

Dat blijkt uit een brief van minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). „In Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, regio Groningen, Haaglanden, Eindhoven, Gorinchem en Harskamp zijn al locaties in gebruik genomen en in andere gemeenten worden nog locaties gerealiseerd.” Hierdoor worden ongeveer 2.000 opvangplekken geregeld. Die zijn al deels gevuld, aldus Yesilgöz. „Er maken nu bijna 1.400 vluchtelingen uit Oekraïne gebruik van de opvanglocaties die door gemeenten en veiligheidsregio’s zijn ingericht.”

Maar dat is niet genoeg, en daarom moeten er spoedig meer opvangplaatsen komen. „De veiligheidsregio’s zullen de realisatie coördineren, samen met gemeenten, van opvanglocaties voor minimaal 1.000 vluchtelingen uit Oekraïne per regio binnen twee weken”, zegt Yesilgöz. Vervolgens moet er in een derde fase nog eenzelfde aantal worden gehaald.

Verdeling

„Op die manier komen de komende periode een totaal van circa 50.000 opvangplekken voor Oekraïners beschikbaar”, vertelt de bewindsvrouw. „Samen met de betrokken gemeenten en veiligheidsregio’s wordt ook een Knooppunt Informatie Oekraïne ingericht, zodat voor vluchtelingen uit Oekraïne die zich melden inzichtelijk is welke opvangplekken er zijn en die de verdeling van de opvang over de regio’s kan vormgeven.”

Er zullen door gemeenten en veiligheidsregio’s forse kosten worden gemaakt, die worden door het kabinet vergoed. „Over de wijze van vergoeden zullen nadere afspraken worden gemaakt.”

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie) zegt dat er dagelijks zal worden overlegd over opvang. Hij waarschuwt dat er meer bij komt kijken dan alleen een benodigd aantal bedden. „Als het gaat om opvang denken we nu aan crisisnoodopvang, maar mensen uit Oekraïne hebben ook recht aan onderwijs - er komen veel kinderen mee - en aan zorg.”

Gemeente dwingen vluchtelingen op te vangen is volgens Van der Burg niet nodig. „We zijn niet bezig met dwingen, we zien dat gemeenten en de bevolking graag willen helpen. We moeten zorgen dat we mensen nu kunnen opvangen.” Volgens de staatssecretaris waren er deze week nog 1700 plaatsen beschikbaar, maar moeten er snel meer komen. „Het is alle hens aan dek.”