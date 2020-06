’Man in Koeweit bedreigt Nederlandse vrouw met de dood’

Dat melden media in het Arabische land. De vrouw had een ‘persoonlijk conflict’ met de man dat al snel uit de hand liep. Hij dreigde de vrouw te vermoorden en ging er vervolgens vandoor nadat de politie was gebeld.

De vrouw had in paniek contact opgenomen met de autoriteiten en vertelde een ambtenaar wat er was gebeurd. Die schakelde daarop de politie in. Al snel waren er agenten aanwezigen bij de sociëteit waar de bedreiging was geuit.

Op een rijtje

Na een zoektocht op basis van het signalement dat de vrouw had gegeven, en een korte achtervolging, werd de man al snel in de boeien geslagen. De vrouw wees de dreigende man daarop zonder problemen aan tussen verschillende andere mannen die op een rijtje waren gezet in het politiebureau.

Tijdens de arrestatie kwam de politie erachter dat de man onder invloed verkeerde. Een test wees uit dat hij drugs had gebruikt. Er wordt nog bekeken wat er met de verdachte moet gebeuren en of hij moet voorkomen.

Waarover het conflict ging dat zo uit de hand liep, is niet bekendgemaakt.