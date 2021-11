Dertig jaar cel voor brandmoord Breda

De rechtbank legde H. eerder twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging op. Volgens de rechtbank was de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar, maar het hof deelt die conclusie niet. H. heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek naar zijn psyche. In rapporten die eerder over hem zijn opgemaakt kwamen de deskundigen niet tot een eenduidige conclusie.

Het hof noemt de moord „weerzinwekkend” en vindt de maximale, tijdelijke celstraf van dertig jaar noodzakelijk. De maatschappij moet „zeer lang worden beschermd tegen deze man die in staat is zeer weloverwogen een levensdelict te begaan.” H. pleegde de moord in zijn proeftijd van een eerdere veroordeling. In hoger beroep had het Openbaar Ministerie 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

H. zou een zakelijk conflict met Van Zundert hebben gehad. Op de bewuste dag mishandelden twee andere mannen het slachtoffer en bonden hem vast. Zijn ogen werden dichtgeplakt met tape. De twee anderen - die vooralsnog spoorloos zijn gebleven - vertrokken. H. trok de tape na verloop van tijd van de ogen van Van Zundert en besprenkelde hem met wasbenzine, terwijl hij dreigde hem in brand te steken. H. dronk een biertje, rookte een sigaret en gaf uiteindelijk gevolg aan zijn dreigementen.

Het slachtoffer heeft nog geprobeerd de brand te blussen. Een verklaring die hij kort voor zijn overlijden nog tegen de politie heeft kunnen afleggen is cruciaal geweest voor het bewijs tegen H.