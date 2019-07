Moeder van vermoorde Louisa: ’Geef die beesten wat ze verdienen’

Louisa Vesterager Jespersen (links) en de Noorse Maren Ueland (rechts). Ⓒ De Telegraaf

Atlasgebergte - De moeder van de 24-jarige Deense Louisa Jespersen die in december 2018 samen met haar vriendin Maren Ueland (28) op zeer brute wijze werd vermoord door drie laffe terroristen, heeft donderdag in de rechtbank de doodstraf gevraagd voor de moordenaars van haar dochter. „Geef die beesten wat ze verdienen”, schreef ze in een brief die voorgelezen werd door haar advocaat.”