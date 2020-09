Rutte: verhoogde alarmfase in nog eens acht regio’s

Dat zegt premier Rutte in het debat in de Tweede Kamer over het coronabeleid van het kabinet. Om welke regio’s het gaat, maakt het kabinet later deze week bekend. Het ligt voor de hand dat Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid- en Gelderland-Midden en Groningen gegadigde zijn, net als Gooi- en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland.

In het debat nemen vooral de oppositiepartijen Rutte en zorgminister De Jonge fel onder vuur.

„Wie denkt werkelijk dat het schrappen van het laatste rondje in de kroeg deze trend gaat keren?”, zegt PvdA-leider Asscher zich af. Ook coalitie-Kamerlid Dik-Faber (CU) vraagt zich dat af. Ze stelt dat het kabinet ’achter de feiten aan loopt’ en vraagt het kabinet eerlijker te communiceren. „Liever het eerlijke verhaal dan stoere taal.”

„Wat maakt het kabinet er een enorme bende van”, zegt PVV-leider Wilders. Pleitte hij in maart als eerste in de politiek voor een strenge lockdown, nu kondigt hij aan dat hij een tweede slot op het openbare leven niet zal steunen.

„We hebben te maken met een samenleving die het kabinet telkens een veeg uit de pan geeft”, vindt SP-leider Marijnissen. „Met een kabinet die de boel niet onder controle heeft en anderen telkens de schuld geeft.”

Mondkapjes in ouderenzorg

Behalve de SP en de PVV maken ook GL en PvdA een punt van de schaarste aan beschermingsmiddelen, die wel degelijk van invloed is geweest op de zuinige richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg.

Premier Rutte, die dit keer in plaats van ’coronaminister’ De Jonge de klappen op moet vangen, erkent dat de communicatie rondom de richtlijn niet optimaal was: „Het had beter gemeld kunnen worden.” Maar volgens hem was de schaarste niet bepalend voor het advies op het gebruik van mondkapjes. „Het is niet zo dat de voorraad van invloed is geweest op het medisch advies.” Er was wel ’een samenloop met schaarste’. De richtlijn is volgens hem in augustus aangepast wegens onduidelijkheid.

Dat vindt Marijnissen ’een ontzettend slecht antwoord’. „Die onduidelijkheid was er al”, zegt de SP’er. „Waarom is de richtlijn dan dit voorjaar niet al aangepast?” PVV-leider Wilders vindt het ’schokkend hoe de premier zich uit alle leugens en bedrog probeert te wiezelen’. Bovendien, zo merkt Asscher op: als het vanaf augustus opeens medisch noodzakelijk is om mondmaskers te dragen, dan was dat het ook voor die tijd.

Persconferenties

Ook vanuit de coalitie is er kritiek op de aanpak van het kabinet. CDA-fractieleider Heerma, die een keer niet partijgenoot De Jonge tegenover zich zag, meldt zich vaker aan de microfoon voor kritische vragen, onder meer over de volgens hem gebrekkige communicatie rond de regionale maatregelen afgelopen vrijdag. En CU-Kamerlid Dik-Faber vraagt zich af wat Rutte gaat doen om te voorkomen dat het kabinet ’steeds achter de feiten aanloopt’.

Een van de vanuit de coalitie voorgestelde maatregelen is het weer regelmatig houden van persconferenties, in combinatie met brieven van het kabinet en briefings in de Tweede Kamer door experts. Daar wil Rutte in meegaan.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) somt de tegenvallers op bij het opbouwen van een omvangrijk ’testlandschap’. Zo was er hardnekkige schaarste aan testmaterialen, bleken sommige testmachines niet geschikt en viel er bij laboratoria personeel uit. ’Achteraf gezien’ was het beter gewest om buitenlandse laboratoria eerder aan te haken, erkent hij. Toch neemt hij zichzelf niks kwalijk. „Alle beslissing zijn genomen in de context van dat moment.”

’Tweede golf’

Eerder op de dag bracht RIVM-baas Van Dissel bezorgde boodschappen over de stand van zaken. De afgelopen 24 uur werden er 2250 nieuwe besmettingen vastgesteld. Van Dissel sprak onomwonden over ’de tweede golf’. In de verpleeghuizen grijpt het virus weer om zich heen.

Fonds

Het kabinet reageerde welwillend op een verzoek van Van Brenk (50Plus) om een fonds in het leven te roepen voor zorgverleners die tijdens hun werk corona hebben opgelopen. Wie daar nog steeds de medische en financiële gevolgen van ondervindt, zou vanuit dat fonds gecompenseerd kunnen worden.