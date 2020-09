VOLG LIVE Kabinet krijgt ervan langs in coronadebat

„Wat maakt het kabinet er een enorme bende van”, zegt PVV-leider Wilders. Pleitte hij in maart als eerste in de politiek voor een strenge lockdown, nu kondigt hij aan dat hij een tweede slot op het openbare leven niet zal steunen.

„We hebben te maken met een samenleving die het kabinet telkens een veeg uit de pan geeft”, vindt SP-leider Marijnissen. Met een kabinet die de boel niet onder controle heeft en anderen telkens de schuld geeft.”

Behalve de SP en de PVV maken ook GL en PvdA een punt van de schaarste aan beschermingsmiddelen, die wel degelijk van invloed is geweest op de zuinige richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg. „Als je het over mocht doen, had je die mondkapjes liever breder verspreid in de verpleeghuizen”, erkent VVD-fractieleider Dijkhoff.

Ook premier Rutte erkende dat de communicatie rondom de richtlijn niet optimaal was: „Het had beter gemeld kunnen worden.” Maar volgens hem was de schaarste niet bepalend voor het advies op het gebruik van mondkapjes: „Het is niet zo dat de voorraad van invloed is geweest op het medisch advies.”

’Tweede golf’

Eerder op de dag bracht RIVM-baas Van Dissel bezorgde boodschappen over de stand van zaken. De afgelopen 24 uur werden er 2250 nieuwe besmettingen vastgesteld. Van Dissel sprak onomwonden over ’de tweede golf’. In de verpleeghuizen grijpt het virus weer om zich heen.

Afgelopen vrijdag nam het kabinet in samenspraak met de vier grote steden en Leiden en Haarlem enkele maatregelen. De kroegen gaan er om uiterlijk één uur ’s nachts dicht en de groepsgrootte gaat terug naar vijftig. Onvoldoende, vindt PvdA-leider Asscher. „Wie denkt werkelijk dat het schrappen van het laatste rondje in de kroeg deze trend gaat keren?”

Baudet (Fvd), die in maart nog pleitte voor een strenge lockdown, relativeerde het gevaar van het coronavirus. „Er vallen elke dag tien tot twintig doden in een huiselijke omgeving. Die huiselijke omgeving verbieden we ook niet.”