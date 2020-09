VOLG LIVE Kabinet legt verantwoording af voor coronabeleid

Eerder bracht de dag gaf RIVM-baas Van Dissel bezorgde boodschappen over de stand van zaken. De afgelopen 24 werden er 2250 nieuwe besmettingen vastgesteld. Van Dissel sprak onomwonden over onomwonden over ’de tweede golf’. In de verpleeghuizen grijp het virus weer om zich heen.

„Wat maakt het kabinet er een enorme bende van”, zei PVV-leider Wilders. Pleitte hij in maart als eerste in de politiek voor een strenge lockdown, nu kondigde hij aan dat hij een tweede slot op het openbare leven niet zal steunen.

„We hebben te maken met een samenleving die het kabinet telkens een veeg uit de pan geeft”, SP-leider Marijnissen. Met een kabinet die de boel niet onder controle heeft en anderen telkens de schuld geeft.”

Behalve de SP en de PVV maakte ook GL en PvdA een punt van de schaarste aan beschermingsmiddelen, die wel degelijk van invloed is geweest op de zuinige richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg.