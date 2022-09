Coalitie werkt verder aan laatste details prijsplafond

Op het ministerie van Financiën spraken minister Sigrid Kaag (Financiën) en Marnix van Rij (Fiscaliteit) met de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en CU over maatregelen tegen de stijgende energierekening. Energieminister Rob Jetten was daar niet bij, hij gaf zondagmiddag de Abel Herzberg-lezing in Amsterdam. „Ik snap dat andere mensen nu ander werk doen”, zei partijgenoot en D66-fractievoorzitter Jan Paternotte daar voorafgaand aan het topoverleg over.

Jetten kondigde in zijn lezing wel aan dat het kabinet energiebedrijven ook langdurige contracten wil laten aanbieden, waardoor klanten meer zekerheid krijgen over het maandbedrag dat ze betalen.

Bekijk ook: Dit gebeurt er met uw koopkracht in 2022 en 2023

Bekijk ook: Steun energienota blijkt nog ver weg

Dat staat los van het prijsplafond waar het kabinet en de coalitie zondag zonder Jetten verder aan werkten. Volgens bronnen wordt er nog gesleuteld aan de details daarvan. Bijvoorbeeld tot welk gebruik het plafond gaat gelden. De prijzen voor dat gebruik worden dan vastgezet op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Hoeveel de maatregel moet kosten, hangt van de details af. Door zo’n ’enorme’ ingreep, hoopt het kabinet de zorgen over de energienota bij vele huishoudens te verlichten. De vraag is nog wel per wanneer het prijsplafond in kan gaan, dat hangt ook af van de energieleveranciers.

Witte rook kwam er zondag nog niet, maandag is er verder overleg ingepland met de fractievoorzitters. De Tweede Kamer voerde afgelopen week de druk op het kabinet al flink op om alsnog met een ingreep te komen voor het najaar. Dat moet ervoor zorgen dat mensen hun energierekeningen kunnen betalen.

Jetten erkende eerder dat de energiecrisis „keihard inslaat bij mensen thuis en bij ondernemers.” Hij beloofde de Kamer zijn best te blijven doen en „alles eruit te persen” om te kijken „wat er boven dat forse pakket voor 2023 mogelijk is” voor het najaar. Volgens bronnen wordt er ook nog gekeken naar maatregelen voor het mkb, waar in sommige sectoren bedrijven kopje onder dreigen te gaan door de stijgende energieprijzen.