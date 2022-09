Topoverleg over torenhoge energierekening later verder

Op het ministerie van Financiën spraken minister Sigrid Kaag (Financiën) en Marnix van Rij (Fiscaliteit) met de coalitiegenoten over maatregelen tegen de stijgende energierekening. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is al in overleg met energiebedrijven over een mogelijk prijsplafond. Jetten was niet bij het overleg op het ministerie. Hij kondigde zondag tijdens de Abel Herzberg-lezing in Amsterdam aan dat hij energiebedrijven ook langdurige contracten wil laten aanbieden waardoor klanten meer zekerheid krijgen over het maandbedrag dat ze betalen.

De Tweede Kamer voerde afgelopen week de druk op het kabinet al flink op om alsnog met een ingreep te komen voor het najaar. Dat moet ervoor zorgen dat mensen hun energierekeningen kunnen betalen.

Jetten erkende dat de energiecrisis „keihard inslaat bij mensen thuis en bij ondernemers.” Hij beloofde de Kamer zijn best te blijven doen en „alles eruit te persen” om te kijken „wat er boven dat forse pakket voor 2023 mogelijk is” voor het najaar.

De minister zei afgelopen woensdag dat niemand deze winter mag worden afgesloten van gas en elektriciteit omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Niet alleen de huishoudens hebben last van de hoge energieprijzen. Ook het bedrijfsleven, de cultuur- en de non profitsector klagen daarover.