Restauratie Gouden Koets is klaar

Het bekendste staatsierijtuig van ons land zal komende Prinsjesdag in ieder geval niet door Den Haag zal rijden. Of dat daarna wel zou moeten, kunnen bezoekers van de tentoonstelling zelf aangeven. Het zijpaneel ‘Hulde der Koloniën’, één van de schilderingen van kunstenaar Nicolaas van Waaij, riep al veel discussie uit vanwege de afgebeelde gekleurde mensen die nederig geschenken aanbieden aan een jonge vrouw op een troon: een allegorie van Nederland.

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen de koets, die in een glazen behuizing staat, van dichtbij bekijken. In meerdere zalen is van alles te zien over het ontstaan ervan, de betekening van de schilderingen en alle details, en de gebruikers: de koninklijke familie. In de laatste zaal kunnen zij dan hun mening geven. Om ook mensen die de tentoonstelling niet bezoeken hun mening te laten geven, trekt het museum met een presentatie het land in zo snel de corona-maatregelen dat toelaten.

De restauratie van de Gouden Koets is betaald uit de middelen voor het onderhoud van de rijtuigen in de begroting van de Koning. Hoeveel de kosten precies bedragen, is niet bekend.