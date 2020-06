Spanjaard scheurt met 230 km/u over A16

Breda - Een Spaanse automobilist is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Tijdens een snelheidscontrole op de A16 bij Breda werd de auto gelaserd met een snelheid van 189 kilometer per uur, waarna de bestuurder het gaspedaal nog eens flink intrapte en met 230 kilometer per uur over de snelweg scheurde.