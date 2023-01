Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding op A73

De politie kwam in actie na een melding over een auto waar een vuurwapengevaarlijke man in zou zitten. De man negeerde een stopteken maar kon na een korte achtervolging alsnog aan de kant worden gezet.

Nadat hij was uitgestapt zou de man niet hebben geluisterd en naar zijn broekzak hebben gegrepen, volgens de politie. Daarop loste een agent een waarschuwingsschot en werd de man gearresteerd. Een vrouw in de auto werd ook aangehouden.