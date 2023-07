Noodweer bij Gardameer: vakantiegangers belaagd door enorme hagelstenen

De beelden die tal van landgenoten opsturen en delen op sociale media liegen er niet om. Hagelstenen zo groot als tennisballen zijn te zien. Veel mensen maken melding van schade aan hun auto of caravan. Die berichten komen onder meer uit de plaatsen Lazise en Peschiera del Garda. Op het meer zelf ging het ook flink tekeer, is te zien in filmpjes.

’Slagveld’

Op de camping en in de omgeving in het noorden van Italië „is het een slagveld”, aldus Angela. Een andere vakantieganger stuurt beelden op van flinke barsten in zijn voorruit. Bij anderen zijn de ruiten zelfs al dan niet volledig ingeslagen, bijvoorbeeld bij de Tesla van Frank. „Vorig jaar evacueren op een camping in Frankrijk vanwege brand en nu dit. Maar er zijn gelukkig geen zwaar gewonden of erger.”

De regio Monza en Milaan in het noorden van Italië worden geteisterd door heftig noodweer. Tekst gaat verder onder de video.

Ook deze Tesla was niet bestand tegen het noodweer bij het Gardameer. Ⓒ tiplijn telegraaf

Met deze voorruit valt niet meer naar Nederland te rijden, concluderen vakantiegangers dinsdagmorgen. Ⓒ tiplijn telegraaf

Ⓒ tiplijn telegraaf

Ook in Desia bij Milaan is de stormschade aanzienlijk. Op sociale media gaan bizarre beelden rond van hagel, wind en overstromingen.

Afgelopen week kwam het ook al eerder tot noodweer aan het Gardameer, dat bekendstaat om de plotselinge wendingen in het weer die er plaats kunnen vinden. Weerplaza meldde maandag al dat er zwaar noodweer op komst was richting het Gardameer.

Het was eerst raak in Zwitserland in de regio rondom La Chaux-de-Fonds waar veel schade ontstond door extreem zware windstoten bij heftige onweersbuien. Daken werden van huizen gerukt, bomen ontworteld en auto’s vernield. Eén persoon kwam er om het leven. Hij werd geraakt door een omvergewaaide werfkraan. Er raakten ook al meerdere mensen gewond door ingestorte daken en beschadigde wagens. Het noodweer trok ook over Oostenrijk en Slovenië.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952