GL-prominenten: Kauthar door voorkeursstemmen toch in Kamer

Vrijdag wordt pas definitief duidelijk hoeveel voorkeursstemmen kandidaten hebben gekregen, maar intern lijkt al bekend te zijn dat de nummer negen op de lijst alsnog in de Tweede Kamer komt.

Zo meldt Bouchallikht zelf al in de Kamer te komen. „We did it. Ondanks alles, dankzij alles. Met voorkeursstemmen de Tweede Kamer in, om van daaruit verder met jullie te werken aan onze samenleving. Voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Hoop boven haat.”

Haar partijgenoot Suzanne Kröger laat op Twitter weten daardoor buiten de boot te zijn gevallen. „Helaas lijkt het er voor mij nu niet in te zitten, maar ben trots dat we Kauthar als Kamerlid erbij krijgen!” GL-Kamerlid Ellemeet heet haar welkom. „Welkom lieve Kauthar in onze fractie! Trots om jou als collega te mogen ontvangen.”

Ook GL-kandidaat Kamerlid Niels van den Berge maakt daar melding van. „Van harte gefeliciteerd Kauthar en Lisa Westerveld. Heel knap dat jullie op voorkeursstemmen gekozen zijn. Zet ’m op. Nederland heeft jullie nodig.” GL werd door de kiezer afgelopen week genadeloos afgestraft tijdens de verkiezingen. In 2017 werden nog 14 zetels behaald, nu wordt dat aantal gehalveerd. Ondanks dat lijkt er nu plek voor de nummer negen.

Sylvana Simons

Er klinken meer felicitaties van bewonderaars. „Geweldig nieuws”, reageert BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons op de plek in de Kamer voor Bouchallikht. „Ik kijk uit naar wat we samen kunnen doen voor een samenleving die werkt voor iedereen!”

Bouchallikht ligt al sinds haar kandidatuur onder vuur. Zo ging ze diep door het stof nadat een foto van haar was opgedoken bij een demonstratie waar antisemitische leuzen werden meegedragen. Ook bleek ze banden te hebben met de omstreden moslimbroederschap. Allochtone feministen maken zich zorgen over onthullingen over de nummer negen op de GL-kandidatenlijst. Er wordt zelfs gesteld dat haar kandidatuur de emancipatiestrijd van moslimvrouwen twintig jaar terug in de tijd werpt.