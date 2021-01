’Grootmoeder’ Nancy Pelosi: niet altijd even geliefd, ook niet door Democraten

Financieel

Fugro grote winnaar op lager gesloten beurs

De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten. Het oplopende aantal coronabesmettingen in Europa en de onderhandelingen over het steunpakket in de VS maakten beleggers voorzichtig. Op Beursplein 5 was Fugro de uitblinker met een koerssprong van 22%.