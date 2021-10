Woede om vergelijking rabbijn tussen coronabeleid en nazi-Duitsland: ’Volstrekt stuitend’

De 71-jarige Benima, rabbijn van de liberale Joodse gemeente Noord-Nederland, mocht donderdag de tiende Rede van Fryslân voeren. Ze trok van leer tegen ’dwingelandij’ die ze om zich heen ziet grijpen, identiteitspolitiek en demonisering en censuur op sociale media. Ook het coronabeleid en verregaand overheidsingrijpen baart haar zorgen. „De noodtoestand duurt in Nederland al 1,5 jaar en het coronabeleid wordt feitelijk bepaald door drie mensen: Rutte, Grapperhaus en De Jonge. Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts.”

Benima waarschuwt voor ’totalitair denken’, ook door ambtenaren, wetenschappers en sociale mediabedrijven met ’de allerbeste bedoelingen’. „Wat niet in hun narratief paste, moet het zwijgen worden opgelegd. En daarbij heeft Big Tech een handje geholpen, door meningen die Big Pharma onwelgevallig waren van de internet-platforms te verbannen.”

Ongevaccineerden

Het zoeken naar een zondebok in coronatijd is Benima een doorn in het oog. „Ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond. De beleidsmakers toen, op ieder niveau, dwars door de samenleving, hadden het beste voor met iedereen. Ook toen ze Joden als ’een gevaar voor de volksgezondheid’ aanmerkten. Ook toen ze een oorlog startten tegen het toenmalige ’virus’. Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ’gevaar voor de volksgezondheid’, zoals minister De Jonge met regelmaat doet.”

Weerwoord

„Stuitend, volstrekt stuitend”, vond burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden die vergelijking, zei hij volgens Friese media in de discussie na afloop. „Er is geen plicht tot inenting, mensen wordt alleen gevraagd een QR-code te tonen. En de regering wordt democratisch gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. De vergelijking met het nazi-regime wil ik echt niet zien.”

Benima reageerde dat de discussie over toenemende overheidsdwang wel gevoerd moet worden. „We moeten echt op onze hoede zijn dat we geen systeem creëren dat uiteindelijk een monster blijkt te zijn.”

Rabbijn Benima, geboren Amsterdammer, is voormalig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad en schreef columns voor onder meer het Friesch Dagblad. Haar grootvader werd vermoord in vernietigingskamp Sobibór.