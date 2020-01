BuZa: roder dan dit kan reisadvies Irak niet worden

„De onrust en gewelddadigheden zijn verder toegenomen in Bagdad en rond het vliegveld. De situatie is onvoorspelbaar. Verlaat Bagdad als dit op een veilige manier kan”, liet het ministerie vanmorgen al weten via Twitter.

Ook de Amerikaanse ambassade in Bagdad raadt landgenoten aan het land onmiddellijk te verlaten. De VS hebben op het vliegveld van Bagdad onder anderen de in Iran erg populaire generaal Qassem Soleimani met een drone-aanval gedood.

Wraakacties

Washington vreest dat pro-Iraanse sjiitische milities wraak willen nemen op Amerikanen in het land. Zij krijgen het advies het land zolang het nog kan per vliegtuig te verlaten of anders over land naar een buurland te gaan. De Franse ambassade heeft Fransen geadviseerd uit de buurt te blijven van samenscholingen.

Tientallen Amerikanen die in het zuiden van Irak in de olie-industrie werken, pakken hun biezen, berichtten oliemaatschappijen in Basra. De Iraakse autoriteiten hebben beklemtoond dat hun vertrek geen invloed heeft op de productiehoeveelheid of de export van olie.

