’Gebedsomroep Blauwe Moskee mislukt door doorgeknipte kabel’

De eerste versterkte oproep van de Blauwe Moskee in Amsterdam mislukte. De installatie was stuk. Ⓒ ANP

Amsterdam - De versterkte gebedsoproep die de Blauwe Moskee in de Amsterdamse wijk Nieuw-West vrijdag voor het eerst wilde laten horen, is gesaboteerd. Volgens een woordvoerder van de moskee is er een kabel van de geluidsinstallatie doorgeknipt. „We gaan uit van een kwajongensstreek”, zei hij.