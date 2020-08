Meisjes redden verdrinkend broertje uit Sloterplas

Ouders wordt op het hart gedrukt hun kinderen bij de Sloterplas goed in de gaten te houden. Archieffoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

AMSTERDAM - Drie meisjes hebben zaterdag hun broertje gered van de verdrinkingsdood. Ze wisten de jongen uit het water van de Sloterplas in Amsterdam te halen, nadat hij daar in de problemen was gekomen.