Eurocommissaris Schinas: Dublin-verordening is dood

Hij verwees naar de zogeheten Dublin-verordening, die moet voorkomen dat asielzoekers procedures hebben lopen in meerdere EU-landen tegelijk. Afspraak is ook dat eerste-aankomstlanden asielzoekers terugnemen zodra die in een andere land nog een asielprocedure starten. In de praktijk lukt het amper om landen als Italië en Griekenland aan die afspraken te houden. Naar Griekenland stuurt Nederland überhaupt geen asielzoekers terug. Italië weigert inmiddels ’Dublin-claimanten’ terug te nemen.

Nieuwe afspraken

Schinas gelooft dat ’Dublin’ nog tot leven te wekken is. „Dublin is iets uit het verleden”, zei Schinas, die ook vice-voorzitter is van de Europese Commissie. We hebben nieuwe afspraken nodig.” De EU wil toe naar een systeem waaraan elke lidstaat bijdraagt: de ene in de vorm van opvang, de ander misschien meer financieel, weer een ander door grensbewaking en terugkeer te regelen. Dat voorstel komt echter niet van de grond.

Intussen roept een groep kritische EU-lidstaten woensdag op initiatief van België de Europese Commissie op het matje in Brussel vanwege het niet naleven van de Dublin-regels. De daadkrachtige staatssecretaris Nicole de Moor (Asiel) kampt met een groeiende groep asielzoekers die eerder werden geregistreerd in een andere lidstaat. Voor haar is de maat nu vol: „Volgens de Europese asielregels moeten deze mensen hun asielprocedure vervolledigen in de verantwoordelijke Lidstaat, en kunnen ze via een Dublin transfer worden teruggestuurd. Daarvoor zijn echter de medewerking en de correcte opvangfaciliteiten van die verantwoordelijke Lidstaat nodig, en daar knelt vaak het schoentje.”

Huidige malaise

De Moor: „Zonder correcte toepassing van de Dublin-regels kan het Europees asielsysteem niet functioneren. Elke Lidstaat moet zijn fair deel doen, opdat er daadwerkelijke solidariteit kan bestaan. Ik pleit al langer voor een correcte toepassing en samen met mijn collega-ministers wil ik ook aan de Europese kar trekken door rechtstreeks met de Europese Commissie in gesprek te gaan en ook een aantal concrete voorstellen te lanceren om uit de huidige malaise te geraken.”

Aan de bijeenkomst waar de Europese Commissie te gast is doen bewindslieden uit gelijkgestemde landen mee die kampen met doorreizigers. Het gaat om Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden. Maar ook Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.