Colombiaanse agent moet naar het ziekenhuis nadat hij biljetten doorslikt om corruptie te verbergen

Volgens de Colombiaanse radiozender Blu Radio had de agent samen met een collega een valse aanklacht van zedendelicten tegen een zakenman gemaakt om 2 miljoen peso (440 euro) van hem te krijgen. De zakenman kon de helft van het geld betalen, maar hierover waren de agenten niet tevreden. Ze namen hem mee naar het politiebureau waar ze de zakenman twee uur lang vasthielden.

Om niet nogmaals gearresteerd te worden, moest de zakenman ook de rest aan de agenten betalen. Wat ze echter niet wisten, is dat de zakenman de anticorruptieautoriteiten al had ingelicht. Deze kwamen zodra de agent het geld had aangenomen, waarop hij alles in zijn mond propte en het inslikte.

Hoesten en naar adem happen

Dit bleek toch geen slimme beslissing te zijn, want het geld blokkeerde zijn luchtwegen. Op video’s is te zien hoe de politieagent al hoestend zegt dat hij onschuldig is. „Ik heb niks gekregen, echt helemaal niks”, zegt hij terwijl hij naar adem hapt. „Ik weet niet waar jullie het over hebben.”

Een van de anticorruptieagenten bood de man medische hulp. De agent werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd het geld ter waarde van 500.000 peso (110 euro) uit de longen van de man verwijderd. Er loopt intussen een onderzoek naar de agent en zijn collega.