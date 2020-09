Stormdepressie Odette koerst af op Zeeland

Ook dieper in de provincie Zeeland is het zeer onstuimig. Er trekken talrijke buien over het zuidwesten van Nederland. Volgens Weer.nl voorspellen sommige weermodellen plaatselijk tot 100 millimeter regen in de komende 24 uur. Dat komt neer op ruim de hoeveelheid regen die anders in een maand valt. Ook in Brabant en Limburg kunnen er buien zijn.

Mocht bij een KNMI-station langere tijd windkracht 9 worden gemeten, dan is officieel sprake van de eerste herfststorm van dit jaar. Niet alleen in Zeeland is het onstuimig, ook aan de kust van Zuid-Holland waait het hard tot stormachtig (kracht 7 tot 8). Daar gaat de wind de komende uren weer liggen. In het noorden en het noordoosten is het droog met opklaringen en kan er zelfs mist ontstaan.

Vannacht verandert aan het weerbeeld volgens Weer.nl vrijwel niets. In Zeeland is het zeer onstuimig, maar in het noordoosten staat geen zuchtje wind en kunnen mistbanken ontstaan. Terwijl het in Zeeland niet kouder wordt dan 11 graden, kan het kwik in Groningen, Drenthe en Twente dalen tot 3 graden en daar kan het aan de grond een klein beetje vriezen.