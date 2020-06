Amerikaanse ex-marinier niet in beroep tegen 16 jaar celstraf in Moskou

Advocaat Vladimir Zherebenkov zei dat Whelan, die in het bezit is van Amerikaanse, Britse, Canadese en Ierse paspoorten, hoopt in de nabije toekomst te worden uitgewisseld in een gevangenenruil met de Verenigde Staten.

Rusland zegt dat Whelan, die in december 2018 werd aangehouden, werd betrapt met een USB-stick met geheime informatie.

Hij ontkent de beschuldigingen en zegt erin te zijn geluisd. De 50-jarige Whelan zegt dat hij in Rusland was voor een bruiloft en een USB-stick kreeg van een kennis in de veronderstelling dat die vakantiefoto’s bevatte.