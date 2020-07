Bruidegom overlijdt twee dagen na bruiloft aan coronavirus

In totaal werden 400 mensen getest op het virus. De mensen die ziek bleken te zijn, zijn naar een ziekenuis gebracht.

De bruidegom zou al ziek geweest zijn voor de bruiloft op 15 juni, zo meldt CNN. Zijn situatie zou snel verslechterd zijn. Hij legde 1000 kilometer af om de plaats waar hij ging trouwen te bereiken. Daar bracht zijn familie hem naar een dokter, maar hij werd niet getest op het coronavirus en zijn symptomen zijn niet doorgegeven aan de autoriteiten. „De familie heeft niemand verteld over zijn slechte gezondheid”, aldus een woordvoerder van de staat waar de ceremonie plaatsvond.

Na de bruiloft werd de man naar het ziekenhuis gebracht, maar hij zakte onderweg in elkaar en werd bij aankomst doodverklaard. Het onderzoek naar hoeveel mensen op de bruiloft waren en met wie zij in contact zijn gekomen, is in volle gang. „De 80 mensen die positief testten waren niet allemaal per se op de bruiloft. Sommigen van hen zijn in contact gekomen met gasten en zo is het virus doorgegeven.”

In India zijn meer dan 600.000 mensen besmet het coronavirus.