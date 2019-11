Defensie erkent burgerdoden F-16-aanval Irak

De slachtoffers vielen bij een aanval op een bommenfabriek in Hawija waar meer explosieven lagen dan gedacht, waardoor ongeveer zeventig burgers stierven. Ook deed Nederland mee aan een aanval op een IS-hoofdkwartier bij Mosul, dat een woonhuis bleek. Daarbij vielen vier doden. De man des huizen overleefde.

In het eerste geval was het doel goed uitgezocht, maar de nevenschade veel groter dan vooraf berekend. In het tweede geval was het doel verkeerd uitgezocht. Dat gebeurde op basis van inlichtingen van de VS. Een Nederlandse vlieger voerde de aanval uit, maar baseerde zich op dronebeelden van de Amerikanen.

Het is voor het eerst dat het kabinet in detail treedt over de twee aanvallen. In de week na het bombardement op 3 juni 2015, waarbij ongeveer zeventig doden vielen, meldde toenmalig defensieminister Hennis aan de Kamer dat er geen burgerdoden waren gevallen bij aanvallen tot dusver op Irak.

Beide aanvallen zijn onderzocht door het Openbaar Ministerie, maar details van de gebeurtenissen zijn nooit naar buiten gebracht. Defensie vreest voor de veiligheid van de betrokken piloten als dat gebeurt. De Kamer heeft lang aangedrongen op meer transparantie over burgerdoden bij missies.