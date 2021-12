Ook dat nog: GGD kort lamgelegd door storing

Door de problemen moesten mensen ook langer wachten bij de vaccinatielocaties en de teststraten. Gegevens moesten door middel van een noodprocedure worden verwerkt in de systemen, soms met de hand. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat hun gegevens niet zijn geregistreerd, aldus GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie voor de regionale gezondheidsdiensten. Onder meer in Groningen, Geleen en Rotterdam ontstonden flinke rijen.

Lange rij

Nadat ze een uur in de rij had gestaan voor sportcentrum Schuttersveld aan de Crooswijksestraat in Rotterdam, besloot Sonja van Onselveld zonder vaccinatie weer naar huis te gaan. „We kregen te horen dat de boosterprik niet in het systeem kon worden gezet. Ik wilde niet het risico lopen daar straks tijdens een reis naar het buitenland hinder van te ondervinden.”

De Zoetermeerse kon pas volgend jaar in Den Haag terecht voor haar derde vaccinatie en had daarom besloten om dinsdag al in alle vroegte naar Rotterdam te reizen. Ze baalt als ze hoort dat vrij snel na haar vertrek de storing was verholpen. „Misschien dat ik het vandaag nog een keer ga proberen.”

Nog geen kwartier

De 74-jarige mevrouw Vogel uit Rotterdam-Overschie had geen last meer gehad van de storing. „Ik heb nog geen kwartier in de rij gestaan. Bovendien werden we voorzien van koffie en thee. Al met al vond ik het netjes geregeld.”

’Liep als een trein’

Het echtpaar Van Hese uit Ridderkerk liet bij het verlaten van de vaccinatielocatie eenzelfde geluid horen. „Het liep als een trein. Al met al heeft het ons een uurtje gekost, maar dat hebben we er wel voor over. Hopelijk zijn we nu weer goed beschermd.”

Een woordvoerder van de GGD GHOR laat weten dat de oorzaak van de landelijk storing die ongeveer twee uur heeft geduurd, nog niet bekend is. „Er is prioriteit gegeven aan het verhelpen van de storing. Nu het systeem weer draait, wordt onderzocht wat de aanleiding was.” Of er mogelijk sprake was van een hack, kan de zegsman dan ook niet zeggen.