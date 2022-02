Politie: noodnummer 112 overbelast, bel alleen in levensgevaarlijke situaties

In het bericht verwijst de politie naar de eigen website. Daarop valt te lezen dat de politie „honderden telefoontjes” te verwerken krijgt van mensen die overlast of schade hebben. „Als mensen door het noodweer in gevaar komen, krijgen hun meldingen voorrang op andere hulpverzoeken.”

Via Twitter deelt de Landelijke Eenheid een overzicht welk nummer wanneer gebeld dient te worden. Bij direct gevaar voor mens of dier, instortingsgevaar of wanneer bijvoorbeeld een boom over een openbare weg dreigt te vallen, moet 112 gebeld worden. De gemeente kan gebeld worden wanneer er geen direct gevaar en er schade buitenshuis is, zoals een omgevallen boom in een berm.

Omdat een groot aantal meldkamers overbelast is, heeft de politie gevraagd om landelijk een NL-Alert uit te zenden. Dat kan alleen gedaan worden door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit is twee keer eerder gebeurd. De eerste keer was tijdens een landelijke 112-storing in de zomer van 2019 en de tweede aan het begin van de coronacrisis, in maart 2020.