Motorrijder zwaargewond bij ongeval op de A9

Binnenland

Nederlander zwaargewond bij ongeluk net over de grens bij Emmer-Compascuum

Net over de grens bij Emmer-Compascuum is zaterdagmiddag op de Süd-Nord-Kanal-Straße bij Haren (Ems) een Nederlander met zijn auto tegen een boom gereden. De man raakte zwaargewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.