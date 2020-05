Bezoekersproef verpleeghuizen stukje bij beetje op gang

Bezoek voor de 72 bewoners met dementie van de Bennekomse locatie Walraven van zorgorganisatie Opella is vanaf maandag al welkom, maar de contacten van de cliënten zijn pas zondagmiddag om 14.00 ingelicht „en niet iedereen leest op zondag de mail”, aldus leidinggevende zorg Ineke Roseboom. De eerste reacties zijn wel erg enthousiast en soms zelfs emotioneel.

Zelf heeft Roseboom ook pas op zaterdag gehoord dat Walraven als een van de proeflocaties is aangewezen, dus ook voor haar en haar collega’ s was het kort dag. De instelling wilde familie en vrienden niet eerder inlichten voordat alles in gereedheid was voor de bezoekers. Mondkapjes waren er al genoeg, maar er zijn ook andere verplichtingen vanuit het ministerie, zoals het meten van temperatuur van de mensen die van buiten komen. Ook moet de route voor de bezoekers veilig zijn.

Dat is inmiddels allemaal geregeld in Walraven, maar er had zich maandag kort na het middaguur nog maar een handvol bezoekers van tevoren aangemeld. „Mensen hebben misschien ook nog geen contact opgenomen omdat ze weten dat we in de ochtend druk zijn met de zorg. Dat weten ze precies, er zijn altijd goede contacten met de familie”, aldus Roseboom. In de ochtend zijn er twee bezoekers geweest. Het weerzien was „ontroerend.”

Het bezoek mag alleen in de eigen kamers van de bewoners komen en niet in de gemeenschappelijke ruimten. Doordat er bepaalde achteringangen zijn in Walraven, is dat daar vrij eenvoudig.

De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aan. Welke instellingen allemaal precies meedoen aan de proef, wordt nog door het ministerie bekendgemaakt.