Vuilnismannen redden bestuurder uit auto te water

Wilco van Brink en Sherwin Schaufeli aarzelden geen moment. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

OLST - Een vader en zijn elfjarige zoon uit Olst hebben vrijdagochtend heel wat engeltjes op hun schouder gehad, nadat de auto waarin ze reden in een beek was beland. De jongen wist zelf uit z’n benarde positie te komen, de beknelde man kreeg hulp van toevallig passerende vuilnismannen: Wilco van Brink en Cherwin Schaufeli. De twee kijken met gemengde gevoelens terug op hun heldhaftige reddingsactie; trots en ontdaan. „Nu gaat het wel weer, maar we waren de hele dag een beetje van slag.”