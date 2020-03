Man bedreigt agenten met groot kapmes

Een man zorgde voor de nodige onrust toen hij in zijn woning agenten bedreigde met een groot mes. Ⓒ GinoPress B.V.

SCHIEDAM - Een man naar wie de politie op zoek was, is vrijdagavond door het lint gegaan toen agenten bij zijn woning in Schiedam aanklopten. „De verdachte kwam met een kapmes op de agent af, waarop hij in zijn been is geschoten”, aldus een woordvoerster van de Rotterdamse politie.