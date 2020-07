Vier zorgexperts eisen nieuwe maatregelen corona: ’Binnen drie dagen’

Hugo de Jonge, vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ⓒ Dijkstra bv - FD beheer bv

HILVERSUM - Deskundigen in de zorg dringen bij het kabinet aan op nieuwe, strengere coronamaatregelen. Die zouden binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat staat in een brief van vier zorgexperts, gericht aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het tv-programma Nieuwsuur beschikt over deze brief.