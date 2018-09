’Huidige mode treurig’

Modeontwerpers komen nu weer met lap op lap op lap op broeken. Er hangt dan een of andere zakdoek aan de zijkant te beugelen en veel te grote jacks waar je met 5 man prima in kan wonen en daar betalen vele jongeren graag veel geld voor. Dan denk ik toch: ben ik de enige die het helemaal niets vindt? Het weer is al treurig maar hier wordt de mens toch ook niet vrolijk van. Ik zelf hou van mooie kokerrokken met een mooie blazer en ik heb altijd bekijks en krijg mooie complimenten.

Jacobine Brummel, Almere