RIVM: Afgelopen etmaal 6504 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6504 nieuwe coronagevallen gemeld, en dat is opnieuw een dagrecord. Voor het eerst komt het dagcijfer boven de 6000 uit. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5979 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 5983, maar dat is zaterdag bijgesteld.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 36.000 nieuwe besmettingen gemeld.

De regio Rotterdam-Rijnmond telde de meeste besmettingen. In dat gebied werden 763 mensen positief getest, onder wie 388 inwoners van Rotterdam. Amsterdam-Amstelland telde 735 nieuwe gevallen, waarvan 627 in Amsterdam. Verder kwamen 617 besmettingen aan het licht in de provincie Utrecht en 533 in Midden- en West-Brabant. In Hollands Midden kwamen er 413 positieve tests bij, in Haaglanden 368 en in Brabant-Zuidoost 308.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 24. Onder hen zijn vier coronapatiënten uit de regio Haaglanden en vier uit Midden- en West-Brabant. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren veertien sterfgevallen gemeld. Verder werden 51 ziekenhuisopnames gemeld, maar ook daar kan het gaan om oudere gegevens die nu worden verwerkt.

Positieve tests

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 168.000 mensen in Nederland positief getest. Op 23 september werd de 100.000e besmetting geregistreerd. Met het huidige tempo gaat Nederland volgende week door de grens van 200.000 positieve tests. Amsterdam (ruim 17.400) en Rotterdam (ruim 13.200) tellen de meeste besmet geraakte inwoners. Den Haag staat op 9735 en komt een dezer dagen als derde gemeente boven de grens van 10.000 uit. Utrecht telt sinds zaterdag meer dan 5000 besmettingen. Verder zijn er nog 27 gemeenten met meer dan duizend positief geteste inwoners. Schiermonnikoog is de enige coronavrije gemeente van het land.

Sinds februari zijn meer dan 13.000 coronapatiënten zo ziek geworden dat ze in een ziekenhuis werden opgenomen. Van bijna 6600 mensen is bekend dat ze aan het coronavirus zijn overleden.