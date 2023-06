Premium Het beste van De Telegraaf

Reddingsploeg viert 20e verjaardag Minister Hoekstra eert USAR-team op jubileum: ’Oranje engelen’

USAR-hulpverlener Martin Evers wordt door minister Hoekstra onderscheiden. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Katwijk - In twintig jaar tijd is het Urban Search and Rescue Team (USAR) uitgegroeid tot een visitekaartje voor Nederland. „Ze worden oranje engelen genoemd, nota bene”, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) tijdens het jubileumfeest in Katwijk. Hij kijkt bovendien ’met open blik’ naar de vraag vanuit USAR om verder te kunnen groeien.