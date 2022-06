Coalitie Hollands Kroon verzet zich tegen uitbreiding nieuwe megadatacenters

Dinsdag presenteerde de nieuwe coalitie van Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GL, PvdA en D66 de plannen voor de komende jaren. “De afgelopen jaren zijn er in korte tijd veel grootschalige ontwikkelingen geweest in de Wieringermeer, waarbij onvoldoende ruimte was voor participatie en maatschappelijk debat over de effecten op het woon- en leefklimaat. Daarom maken we eerst een pas op de plaats met grootschalige ontwikkelingen zoals nieuwe datacenters en kassen”, staat in het document. Ook komt er een onafhankelijk onderzoek naar de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvormingen en voorgenomen ontwikkelingen.

De stap is opvallend omdat juist de provincie Noord-Holland vorig jaar de weg plaveide voor meer megadatacenters in het gebied, ondanks verzet van veel bewoners. Het kabinet gaf onlangs ook toestemming voor extra groei van megadatacenters in twee gemeenten: Hollands Kroon en de Groningse gemeente Het Hogeland. Volgens minister Hugo de Jonge kan dat nu die gemeentes aan ‘de rand van het land’ liggen en er voldoende windturbines in de buurt zijn voor opwek van energie. Maar de lokale coalitie voelt daar niets voor, zo blijkt. In Hollands Kroon keerde de bevolking -net als in Zeewolde, waar Facebook zich wil vestigen- zich eerder al tegen nieuwe datacenterplannen. Onafhankelijk Hollands Kroon, de partij die fel tegenstander was van de plannen, werd tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij.

Momenteel zijn er nog plannen om in die gemeente in het gebied ‘B1’ nieuwe mega-hallen te laten verrijzen. Daarover loopt nog een juridische procedure bij de Raad van State, onder andere omdat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw megadatacenter van Microsoft op terrein ‘Het Venster’. De gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland lagen daarover juridisch in de clinch omdat lang onduidelijk was wie het ‘bevoegd gezag’ was. Inmiddels is daarvoor een ‘gedoogbeschikking’ afgegeven.

In Hollands Kroon staan al datacenters van Google en Microsoft. Er ontstond eerder grote controverse toen bleek dat de hallen vol zoemende servers flinke hoeveelheden drinkwater gebruiken (tijdens droge, hete periodes) om te koelen. Ook verbruiken de hallen veel stroom. Daarvoor hoeft nauwelijks te worden betaald nu grootverbruikers van de Nederlandse overheid kortingen tot wel 90 procent krijgen.