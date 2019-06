De Joodse pijn van de Dam

Sasha Jacobs wordt op de Dam door haat besprongen als hij komt kijken hoe het met zijn broer Michael gaat, de vaste pro-Israël-demonstrant in hartje Amsterdam. Ⓒ Guido van Nispen

Amsterdam - De Dam verandert regelmatig in klein-Gaza. Activisten roepen in hartje Amsterdam dat zionisten moordenaars zijn en bezoedelen de Israëlische vlag met hakenkruizen, enkele boze Joden verzetten zich ieder weekeinde tegen ’deze stuitende staaltjes van antisemitisme’. Sasha Jacobs (65), liberale Jood en zelf niet zo van de spandoeken, is onthutst over ’de groeiende Jodenhaat’, die vooral zijn broers treft. Het verhaal van een gepijnigde familie.