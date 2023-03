Zorgen bedrijven om afname hbo’ers: ’We hebben niet alleen maar wetenschappers nodig

Het aantal eerstejaars hbo-studenten daalde dit jaar met 5,4 procent, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen en de Dienst Uitvoering Onderwijs. De sterkste afname is te zien in de sector gezondheidszorg (-11,9%), onder meer door een flinke afname in het aantal nieuwe studenten verpleegkunde (-17,7%). De koepel van hogescholen wijst naar de basisbeurs als een van de mogelijke redenen. Die keer volgend jaar terug, waardoor sommige jongeren het begin van hun studie mogelijk hebben uitgesteld.

Het ministerie van Onderwijs verwacht dat de dalende lijn op het hbo de komende jaren doorzet, terwijl universiteiten blijven groeien. „Straks hebben we een paar minder hogescholen nodig en twee universiteiten erbij. Maar de arbeidsmarkt heeft echt niet alleen wo’ers nodig”, zegt Gertrud van Erp, onderwijsexpert voor werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ze hoopt dat de cijfers een wake-upcall zijn.

„We hebben het jarenlang gehad over het belang van een kenniseconomie. Iedereen moest hoger en hoger. Maar de uitval in het onderwijs is groot, een teken dat veel jongeren niet happy zijn op hun plek. Dat is niet in het belang van mensen, maar in toenemende mate ook niet van het bedrijfsleven.” Ze wijst naar de arbeidsmarkt ’waar over de hele linie tekorten zijn’.

Imagoprobleem

Een reden voor de teruglopende aantallen is de verwachte bevolkingskrimp. Maar er speelt meer: havisten kiezen steeds vaker voor een vervolg op het vwo en de universiteit, terwijl het aantal vwo’ers dat een hbo-opleiding volgt, hard is gedaald. „Het lijkt erop dat het hbo een imagoprobleem heeft”, aldus van Erp.

Hogeschool Saxion, met locaties in Deventer, Apeldoorn en Enschede, doet zijn best om potentiële studenten enthousiast te maken over het hbo. „Als je niet theoretisch opgeleid wil worden, maar meteen impact wil hebben met je baan, zoals in de zorg, de digitale veiligheid of de energietransitie, is dit de juiste plek”, zegt collegevoorzitter Anka Mulder.

Saxion zag het aantal nieuwe studenten dit jaar krimpen met zo’n 7 procent en verwacht dat de instroom de komende jaren met 14 procent zal dalen. Omdat scholen per student geld van het Rijk krijgen, betekent dat een flinke knauw in de financiën.

Kleine opleidingen kunnen in gevaar komen. „De opleiding civiele techniek heeft een instroom van maar 30 studenten en kost best wat geld, maar is heel belangrijk voor Oost-Nederland”, vertelt Mulder. „Die willen we koste wat het kost blijven aanbieden, ook als er straks misschien nog 20 studenten zijn.”

Essentieel

Ze hoopt dat de politiek kritisch naar de financiering van het hoger onderwijs kijkt. „Bereikbaar onderwijs is echt essentieel voor de regio. Er is geen bedrijf, zorginstelling of school zonder onze afgestudeerden en als ze hun vacatures niet meer kunnen vullen, vertrekken ze misschien wel. Bovendien is een stad als Deventer, Enschede of Apeldoorn zonder hbo-instelling meteen veel minder levendig.”

Een deel van de verwachte krimp kan worden opgevangen door meer ’associate degrees’ aan te bieden, populaire tweejarige hbo-opleidingen bedoeld voor met een havo-, vwo- of mbo-4 diploma. Ook komt er meer aandacht voor deeltijdonderwijs voor mensen die op latere leeftijd willen omscholen. Op Saxion zijn er al meer dan 3100 van zulke deeltijdstudenten.