’Kerstwonder’ in Moskouse metro

De geluksvogels zagen dat ze opeens meer dan 20.000 roebel tegoed op hun kaart hadden staan. Het Moskouse vervoersbedrijf MCD gaat heel sportief met de vergissing om. Iedereen die teveel roebels op zijn OV-chipkaart heeft gekregen, mag die gewoon houden. „Reizigers moeten wel in kerstwonderen blijven geloven”, was de verklaring van een woordvoerder voor de gulle gift. Aangezien een ritje met de regiotrein tussen de 38 en 68 roebel kost, kunnen ze daar voorlopig wel mee vooruit.

Niet iedereen had even veel geluk overigens. Eén reiziger meldde de vergissing van de MCD in zijn voordeel bij een medewerker van het vervoersbedrijf en die gaf het advies om de kaart weg te gooien. Als goedmakertje kreeg deze man een telefoonoplader, twee pennen en een kerstbal.