Zonnig de maand april uit: verwachtingen voor Koningsdag zien er goed uit

„Dit is de mooiste tijd van het jaar”, meent bioloog Arnold van Vliet. „Alles ziet er fris en groen uit. Fruitbomen staan al helemaal in bloei, jonge eendjes zwemmen in de sloot, oranjetipjes vliegen volop. En dan met dit weer, wat willen we nog meer?”

Door de warme temperaturen bloeit en groeit alles iets eerder dan normaal, vertelt de bioloog van Wageningen Universiteit en Nature Today. Vergeleken met vorig jaar is het contrast helemaal groot. „We zijn het alweer bijna vergeten, maar toen kregen we na een relatief warme maart een uitzonderlijk koude april en mei.”

Winterjas

De rest van april hoeven we ons echter geen zorgen te maken dat de winterjas weer achter uit de kast geplukt moet worden. Het aangename lenteweer lijkt de rest van de maand aan te houden, blijkt uit gegevens van WeerOnline.

Heerlijk weer voor een wandeling, fietstocht of om lekker te genieten op het terras, aldus het weerplatform, dat dagelijkse temperaturen van 16 tot 18 graden voorziet. Dat is goed nieuws voor de duizenden kinderen die aanstaande vrijdag meedoen met de Koningsspelen, die traditioneel op de laatste vrijdag voor Koningsdag worden georganiseerd.

Dat betekent smeren, smeren en nog meer smeren. Het is iets wat we nog weleens vergeten aan het begin van het ’mooi weer’-seizoen, maar de zonkracht is wel degelijk sterk genoeg om te verbranden. Afhankelijk van je huidtype kan dat momenteel al met dertig minuten. Het betekent echter ook dat de zon krachtig genoeg is om vitamine D op te doen. Dat is op zijn beurt weer belangrijk voor onze fysieke en mentale gezondheid.

Hooikoorts

Inherent aan de lente is ook hooikoorts. „Op dit moment is het vooral de berk die klachten veroorzaakt”, stelt Van Vliet. „Daar zullen de eerste grassen langzaam bijkomen, maar dat zijn nog geen hoge concentraties. De vraag is of de vorst in de eerste week van april nog voor teruggang heeft gezorgd in de pollenproducties.”

Ook de eikenprocessierupsen zijn voor een groot deel al uit hun ei gekropen. „Mooi getimed met het in blad komen van de eiken, dan hebben ze nog die lekkere malse blaadjes om te eten.” Waar het in 2019 echter nog een plaag was, waren er in 2020 en 2021 al beduidend minder rupsen. En ook dit jaar verwacht de bioloog geen piek.

Net zo gevreesd als de eikenprocessierups zijn voor veel Nederlanders wespen. De wespen die je nu ziet vliegen, zijn vooral koninginnen, vertelt Van Vliet. „Over het algemeen flinke wespen, maar ze doen in principe – als ze niet klem komen te zitten – niets. Ze komen nu ook niet op zoetigheid af. Het enige waar ze in geïnteresseerd zijn, is een nest bouwen.” Gelijk gif erop is volgens Van Vliet dan ook overdreven.