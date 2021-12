Deel van kerklied aangepast om gebruik van woord ’neger’

Een woordvoerder van de stichting zegt blij te zijn dat het „geliefde lied” na de aanpassing weer in kerken gezongen kan worden. Volgens hem werd het bewuste deel van het lied waar de woorden in voorkwamen na de aanzwellende ophef al overgeslagen. „Het lied was besmet door de ophef.” Toen het lied gemaakt werd, was het volgens de zegsman juist antiracistisch. „Maar sinds het verschijnen ervan ongeveer in 1960 heeft het woord neger een andere gevoelswaarde gekregen.”

Het lied is opgenomen in het Liedboek, dat door verschillende kerkstromingen wordt gebruikt. De wijziging kan volgens de woordvoerder van de ISK lastig worden doorgevoerd in de ongeveer 350.000 papieren versies van het boek. „Maar via onze website en in de digitale versie van het boek doen we dit op een zo kort mogelijke termijn.”