Overstromingen na zware regenval in Oost-Duitsland en Beieren

In Saksen is er wateroverlast in Saksisch Zwitserland, een populaire heuvelachtige toeristische regio vlakbij Dresden. De lokale autoriteiten kondigden zaterdagavond aan dat verschillende plaatsen niet meer bereikbaar zijn: vooral Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schoena en Gohrisch zijn zwaar getroffen. De bevolking wordt aangeraden kelders, ondergrondse garages en de metro te mijden. De spoorlijn tussen Bad Schandau en het Tsjechische Dečin is afgesloten. „De situatie is gespannen, maar beheersbaar”, aldus het crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat.

Op de rivier Polenz is alarmpeil 4 overschreden nabij Neustadt, zegt het overstromingscentrum van de deelstaat. In de rivieren Kirnitzsch, Sebnitz en Lachsbach is sprake van een „extreme stijging van het waterpeil.” „Zware overstromingen zijn te verwachten”, aldus een overheidsinstantie zaterdagavond. Sinds zaterdagmiddag hebben hulpverleners al meer dan 250 keer moeten uitrukken.

Aardverschuivingen en ondergelopen straten

Ook Oberbayern is zwaar getroffen. Daar is sinds zaterdagavond sprake van geëvacueerde huizen, aardverschuivingen, ondergelopen straten en kelders die onder water staan. De brandweer is er druk in de weer. De situatie is „dramatisch” zeggen de hulpdiensten van de regio rond Traunstein.

Vooral Berchtesgaden en Bischofswiesen, helemaal in het zuiden nabij de grens met Oostenrijk, zijn zwaar getroffen. Het water stroomt van de bergen en het waterpeil van de Ache neemt fors toe. Enkele huizen zijn ontruimd. De bevolking wordt geadviseerd kelders te verlaten en niet op straat te gaan. Verschillende kleinere snelwegen zijn overstroomd of afgesloten wegens aardverschuivingen.