Rapper Bigidagoe neergeschoten in Amsterdam-Zuid

Ⓒ Robby Hiel

Amsterdam - Een man is dinsdagmiddag tegen 16.00 uur zwaargewond geraakt bij een schietincident in de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het gaat om rapper Bigidagoe uit de Amsterdamse buurt Holendrecht, zo laten bronnen weten aan De Telegraaf. Hij zou geraakt zijn in zijn been. De schutter is voortvluchtig, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.