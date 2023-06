Advies aan Hoge Raad: handhaaf vonnis 22 jaar cel en tbs voor Thijs H.

Thijs H. stak op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een vrouw dood. Drie dagen later sloeg hij opnieuw toe op de Brunssummerheide, waar hij een man en een vrouw doodde.

Hij kende geen van de slachtoffers, en verklaarde later tegenover de rechtbank en het hof dat hij opdracht kreeg van stemmen in zijn hoofd om drie mensen te vermoorden.

Ontoerekeningsvatbaar

Volgens gedragsdeskundigen was Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar en handelde hij onder invloed van een psychose. Als de rechtbank en het hof dat advies hadden overgenomen, dan had Thijs H. geen gevangenisstraf kunnen krijgen, maar uitsluitend een tbs-maatregel.

De rechters in Maastricht en het hof in Den Bosch oordeelden anders: Thijs H. was weliswaar onder invloed van een psychische stoornis, maar hij was nog steeds in staat om planmatig te handelen en keuzes te maken.

De procureur-generaal zegt dat binnen de rechtspraak verschillend wordt omgegaan met de vraag of, en in hoeverre een strafbaar feit aan een verdachte kan worden toegerekend. Er bestaat volgens Bleichrodt behoefte aan een richtinggevende uitspraak daarover van de hoogste rechter daarover.

’Terecht’

In het geval van Thijs H. heeft het hof Den Bosch in hoger beroep terecht gezegd dat hij ondanks zijn stoornis nog wel in staat was om te beseffen dat wat hij deed strafbaar was, zegt Bleichrodt. De zaak hoeft wat hem betreft niet te worden overgedaan door een ander gerechtshof.

Het advies van een procureur-generaal is niet bindend voor de Hoge Raad, maar weegt wel zwaar. De uitspraak van de hoogste rechter wordt verwacht op 17 oktober.