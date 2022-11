Premium Het beste van De Telegraaf

’Hangend aan balkon belde ik 112’ Mariëlle ontsnapt aan slachting door kruisboogschutter: ’Gekrijs ging door merg en been’

Door Saskia Belleman

Mariëlle ontsnapte aan het bloedbad dat Kenzo K. aanrichtte. Ⓒ Rene Bouwman

Ze ging door het oog van de naald. Meermalen. „Ik ben echt gespaard. God in de hemel heeft me bewaard. Anders was ik er niet meer geweest. En dan te bedenken dat ik gewoon naar mijn werk ging. ’Tot vanmiddag’, zei ik tegen de kids.” Voor Mariëlle (34) was er bijna geen middag meer geweest. „Maar ik kan het tenminste navertellen.” Vrijdag begint in de rechtbank van Almelo de rechtszaak tegen Kenzo K., die twee vrouwen doodde en Mariëlle zwaar verwondde.