Nederland kwetsbaar: groot onderzoek naar ziekten door muggen

Het NWO kent het hoge bedrag toe, omdat Nederland door het waterrijke landschap extra kwetsbaar is voor uitbraken van infectieziekten. Een belangrijk doel is om erachter te komen of reizen, waterbeheer en het landschap bijdragen aan de kans op een uitbraak. Ook de rol van klimaatverandering wordt onder de loep genomen.

Op basis van die gegevens moeten maatregelen worden getroffen zodat Nederland beter voorbereid is op een uitbraak. Het moet een „weersverwachting voor risico op uitbraken” worden, zegt onderzoeksleider Marion Koopmans.