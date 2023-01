Ook donderdagavond, - nacht en vrijdagochtend kan het glad worden

Het KNMI meldt dat verkeer en buitenactiviteiten last kunnen hebben van de gladheid.

Het weerinstituut heeft tot vrijdagmiddag 15.00 uur de zogenoemde code geel ingesteld. Code geel staat voor „wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.”

De A59 die onder meer tussen Den Bosch en Waalwijk loopt, is ter hoogte van Waalwijk in een ijsbaan veranderd. Dat meldt Omroep Brabant. Ook op Twitter waarschuwen automobilisten voor de gladde weg.

Rijkswaterstaat tweette al eerder deze middag dat het door (winterse) buien plaatselijk glad kan zijn, zoals op de A59 bij Rosmalen.